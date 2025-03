Ryanair: vers des cartes d'embarquement 100% dématérialisées information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 12:40









(CercleFinance.com) - Ryanair prévoit d'adopter les cartes d'embarquement 100 % dématérialisées à l'occasion du lancement di programme hiver, le 3 novembre 2025.



À compter de cette date, les passagers de Ryanair ne téléchargeront plus et n'imprimeront plus de carte d'embarquement papier, mais utiliseront uniquement la carte numérique générée dans leur application ' myRyanair ' lors de l'enregistrement.



Actuellement, près de 80 % des 200 millions de passagers annuels de Ryanair utilisent déjà cette carte numérique. Grâce à cette initiative, la compagnie prévoit d'éliminer presque tous les frais d'enregistrement à l'aéroport à partir de novembre 2025, puisque tous les passagers auront effectué leur enregistrement en ligne ou via l'application.



Selon Dara Brady, CMO de Ryanair, cette évolution sera particulièrement utile aux passagers en cas de perturbations.



'Elle facilitera les mises à jour en temps réel de notre centre d'opérations directement sur les téléphones des passagers, et leur fournira également des options de vol alternatives et des options de transfert ou d'hébergement à l'hôtel si nécessaire', a-t-il assuré.





