Ryanair va opter pour des cartes d'embarquement 100% numériques
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 10:25
Dès cette date, les passagers ne pourront plus imprimer de carte papier et devront utiliser l'application 'myRyanair' pour embarquer. La compagnie précise que près de 80% de ses 206 millions de clients de la compagnie utilisaient déjà ce format.
Cette étape s'inscrit dans la transformation digitale de Ryanair, qui propose déjà via son application des services comme la commande de repas au siège, le suivi des vols en temps réel et les alertes en cas de perturbations.
Dara Brady, directeur marketing, souligne que cette évolution 'offrira aux clients une expérience plus rapide, intelligente et écologique'.
