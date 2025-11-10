Ryanair va créer 100 nouveaux emplois pour sa base de Dublin
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 15:25
Ryanair a récemment annoncé son programme d'hiver 2025 de 96 itinéraires, dont un nouvel itinéraire vers Rabat et des fréquences supplémentaires sur 28 autres itinéraires, comme Birmingham, Budapest, Cracovie, Milan et Valence.
Ryanair a également annoncé un autre avion B737 ' Gamechanger ' (100 millions de dollars d'investissement) à Dublin pour l'hiver 2025, portant sa flotte totale basée à Dublin à 35 (3,5 milliards de dollars d'investissement).
La directrice de la communication de Ryanair, Jade Kirwan, a déclaré : ' Nous sommes ravis d'annoncer la création de 100 nouveaux postes d'équipage de cabine sur notre base de Dublin pour soutenir nos opérations de l'été 2026'.
Valeurs associées
|1 942,250 GBX
|LSE
|0,00%
A lire aussi
-
* AYVENS AYX.PA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 12,5 euros contre 11,2 euros. * UBISOFT UBIP.PA - Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 8 euros contre 10 euros. (Rédaction de Gdansk)
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, portée par les signes de progrès vers la fin du "shutdown" de l'administration fédérale, qui bloque depuis plus d'un mois la publication des données clés et a intensifié les inquiétudes quant à l'état de l'économie ... Lire la suite
-
Le procès sous haute sécurité d'un Saoudien islamophobe, jugé pour l'attentat meurtrier du marché de Noël à Magdebourg (est de l'Allemagne) en décembre 2024, s'est ouvert lundi dans un contexte tendu, les fêtes de fin d'année approchant. Cette attaque à la voiture ... Lire la suite
-
Mieux financer les médias, protéger l'organisation des élections... La Commission européenne va dévoiler mercredi son "bouclier démocratique", un ensemble de mesures destinées à contrer la "guerre d'influence" menée par la Russie en Europe. Dans ce document, consulté ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer