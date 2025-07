Ryanair: supprime 25 lignes en France en réponse à une fiscalité jugée 'excessive' information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 14:10









(Zonebourse.com) - Ryanair annonce une réduction de 13 % de sa capacité en France pour l'hiver 2025, avec la suppression de 750 000 sièges, l'arrêt de ses opérations à Bergerac, Brive et Strasbourg, et l'annulation de 25 lignes.



Cette décision fait suite à l'augmentation de 180 % de la taxe aérienne imposée par le gouvernement français en mars 2025, que la compagnie juge excessive et pénalisante pour la compétitivité du secteur.



Ryanair estime que cette mesure rend les liaisons régionales non rentables, notamment en hiver, et nuit à la connectivité, au tourisme et à l'emploi dans les régions.



Jason McGuinness, directeur commercial, déplore que ' Ryanair n'a d'autre choix que de réduire sa capacité ', soulignant le retard de la France par rapport à d'autres pays de l'Union européenne.



Il prévient qu'en l'absence de changement, les investissements seront réorientés vers des marchés plus attractifs comme la Suède ou la Hongrie.



Ryanair se dit prête à investir 2,5 milliards de dollars en France si la taxe est supprimée, avec à la clé 25 nouveaux avions, un doublement du trafic annuel à 30 millions de passagers et 750 emplois supplémentaires.





