Ryanair revoit son plan de vol en Belgique et pointe les turbulences fiscales
Ryanair prévoit de réduire son trafic en Belgique de 1,1 million de passagers en 2026, puis d'un volume équivalent en 2027, en réaction directe à l'augmentation des taxes sur les passagers.
Le projet de la ville de Charleroi d'imposer une taxe de 3 EUR dès avril 2026, couplé à la décision du gouvernement fédéral de quintupler la taxe nationale (passant de 2 EUR en 2025 à 10 EUR en 2027), a provoqué la colère du transporteur.
Michael O'Leary, directeur général de Ryanair, fustige ces mesures alors que d'autres Etats comme la Suède ou l'Italie abolissent leurs taxes pour stimuler la croissance.
"Les avions et les passagers sont mobiles", prévient le dirigeant, affirmant que le trafic sera réorienté vers des pays plus compétitifs. La compagnie, qui a transporté 11,6 millions de voyageurs en Belgique en 2025, prévoit de tomber sous la barre des 10 millions d'ici deux ans si ces hausses ne sont pas annulées, menaçant ainsi des milliers d'emplois dans le secteur touristique.
Le titre gagne plus de 1% à Dublin mais affiche une contraction d'un peu plus de 3% depuis le début de l'année.
