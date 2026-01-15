 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ryanair revoit son plan de vol en Belgique et pointe les turbulences fiscales
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 15:14

La compagnie low cost annonce une coupe de plus de deux millions de sièges à l'horizon 2027, dénonçant une perte de compétitivité majeure du marché belge au profit de destinations européennes plus attractives.

Ryanair prévoit de réduire son trafic en Belgique de 1,1 million de passagers en 2026, puis d'un volume équivalent en 2027, en réaction directe à l'augmentation des taxes sur les passagers.

Le projet de la ville de Charleroi d'imposer une taxe de 3 EUR dès avril 2026, couplé à la décision du gouvernement fédéral de quintupler la taxe nationale (passant de 2 EUR en 2025 à 10 EUR en 2027), a provoqué la colère du transporteur.

Michael O'Leary, directeur général de Ryanair, fustige ces mesures alors que d'autres Etats comme la Suède ou l'Italie abolissent leurs taxes pour stimuler la croissance.

"Les avions et les passagers sont mobiles", prévient le dirigeant, affirmant que le trafic sera réorienté vers des pays plus compétitifs. La compagnie, qui a transporté 11,6 millions de voyageurs en Belgique en 2025, prévoit de tomber sous la barre des 10 millions d'ici deux ans si ces hausses ne sont pas annulées, menaçant ainsi des milliers d'emplois dans le secteur touristique.

Le titre gagne plus de 1% à Dublin mais affiche une contraction d'un peu plus de 3% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Tennis: Federer conquis par la rivalité "formidable" entre Sinner et Alcaraz
    Tennis: Federer conquis par la rivalité "formidable" entre Sinner et Alcaraz
    information fournie par AFP Video 15.01.2026 16:42 

    La rivalité entre le N.1 mondial Carlos Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner, qui ont fait main basse sur les huit derniers titres en Grand Chelem, est "formidable" pour le tennis, a jugé jeudi la légende suisse Roger Federer.

  • Des policiers fédéraux font face à des manifestants mercredi 14 janvier à Minneapolis ( AFP / Octavio JONES )
    Minneapolis: Trump menace d'invoquer une loi d'exception après de nouveaux heurts
    information fournie par AFP 15.01.2026 16:39 

    Donald Trump a menacé jeudi d'invoquer une loi d'exception qui lui permettrait de déployer l'armée à Minneapolis, après une soirée de heurts entre forces de l'ordre et manifestants faisant suite à un nouvel incident impliquant la police de l'immigration (ICE). ... Lire la suite

  • Au Sénégal, de fascinants chimpanzés des savanes
    Au Sénégal, de fascinants chimpanzés des savanes
    information fournie par AFP Video 15.01.2026 16:37 

    Un cri strident déchire l'aube alors que les chimpanzés sauvages de la savane de Fongoli, au mode de vie unique, se réveillent, dans cette région sahélienne des confins du Sénégal, où une primatologue et son équipe mènent un travail pionnier d'observation.

  • Le logo de Johnson & Johnson sur un batiment. (Crédit: / Adobe Stock)
    Johnson & Johnson: un outil 3D au service de la chirurgie esthétique
    information fournie par Zonebourse 15.01.2026 16:34 

    Le géant de la santé mise sur la simulation numérique pour lever les freins psychologiques à la chirurgie mammaire et accélérer le processus de décision des patientes. Johnson & Johnson MedTech a lancé aux États-Unis l'application Arbrea Breast Simulator pour

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank