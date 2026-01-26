Ryanair relève certaines prévisions pour l'exercice en cours
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 08:00
La compagnie aérienne à bas coûts anticipe désormais, pour son exercice 2025-26, un trafic en croissance de 4% à près de 208 millions de passagers (au lieu de 207 millions), "grâce à une forte demande et à la livraison plus précoce que prévu d'avions Boeing".
"Si le 4e trimestre ne bénéficiera pas de Pâques, les tarifs évoluent au-dessus de ceux de l'année dernière et nous pensons maintenant que leur croissance sur l'ensemble de l'exercice dépassera l'objectif précédent de 7%, de 1 ou 2 points", ajoute le groupe irlandais.
Au titre de son 3e trimestre comptable, Ryanair a engrangé un profit avant impôt (et avant exceptionnel) en baisse de 22% à 115 MEUR, pénalisé par une augmentation de 6% de ses coûts opérationnels hors éléments exceptionnels de 6% à 3,11 MdsEUR.
Ses revenus se sont accrus de 9% à 3,21 MdsEUR, reflétant une augmentation de 6% du trafic à 47,5 millions de passagers transportés et une progression de 4% du tarif moyen à 44 EUR, tandis que le taux de remplissage s'est maintenu à 92%.
