 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ryanair prévoit une stagnation de ses tarifs estivaux, le conflit au Moyen-Orient pesant sur les réservations
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 08:25

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair RYA.I a estimé lundi que l'incertitude économique devrait écarter toute évolution à la hausse de sa grille tarifaire durant la saison estivale, période de forte affluence, et a annoncé un bénéfice pour l'exercice clos en mars légèrement supérieur aux prévisions.

La plus grande compagnie aérienne d'Europe en termes de nombre de passagers a déclaré la semaine dernière qu'elle ne s'attendait pas à une perturbation de l'approvisionnement en kérosène en Europe cet été, mais que ses bénéfices pourraient subir "une légère pression" au cours de l'exercice fiscal actuel, qui s'achève fin mars 2027, si les prix du pétrole restaient élevés.

Lundi, elle a annoncé un bénéfice après impôts de 2,26 milliards d'euros (2,63 milliards de dollars) pour l'exercice clos en mars, contre une prévision de 2,20 milliards d'euros selon un sondage réalisé par la compagnie auprès d'analystes.

Ce chiffre n'inclut pas une provision exceptionnelle de 85 millions d'euros liée à une amende infligée en décembre par l'autorité italienne de la concurrence, dont la compagnie estime qu'elle sera annulée en appel.

«Les tarifs ont quelque peu baissé ces dernières semaines en raison de l'incertitude économique causée par la hausse des prix du pétrole, la crainte d'une pénurie de carburant et le risque que l'inflation ait un impact négatif sur les dépenses de consommation", précise la compagnie aérienne dans un communiqué.

Les tarifs pour le trimestre juillet-septembre, qui devaient initialement afficher une hausse annuelle de l'ordre d'un pourcentage à un chiffre, "tendent désormais à se stabiliser", indique le communiqué.

"Compte tenu de l'absence totale de visibilité sur le second semestre et de la forte volatilité des prix du carburant et de l'approvisionnement, il est bien trop tôt pour fournir des prévisions de bénéfices significatives pour l'exercice 2027 à l'heure actuelle", ajoute la compagnie.

(Par Conor Humphries; Version française Matthieu Huchet)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La riposte de Canal+ à la fronde anti-Bolloré, une compétition sans grand relief et des stars qui prennent position ( AFP / Blanca CRUZ )
    Festival de Cannes: à mi-parcours, Canal+ hausse le ton et un ovni sud-coréen en compétition
    information fournie par AFP 18.05.2026 09:49 

    La riposte de Canal+ à la fronde anti-Bolloré, une compétition sans grand relief secouée par un ovni sud-coréen et des stars qui prennent position. Voici cinq choses à retenir de la première semaine cannoise, et les moments forts encore attendus d'ici à samedi. ... Lire la suite

  • ( AFP / BEN STANSALL )
    Anglo American tourne la page du charbon avec la vente de ses mines australiennes
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.05.2026 09:36 

    Le géant minier britannique Anglo American a annoncé lundi la vente de ses mines de charbon sidérurgique en Australie au groupe Dhilmar, pour un montant pouvant atteindre 3,875 milliards de dollars, marquant sa sortie de cette activité. Le groupe, engagé ces derniers ... Lire la suite

  • Gold by Gold lance une augmentation de capital
    Gold by Gold lance une augmentation de capital
    information fournie par Boursorama 18.05.2026 09:10 

    Coté à Paris depuis avril 2012, Gold by Gold est le spécialiste français de l'or et des métaux précieux présent sur toute la chaîne d'approvisionnement, depuis la sortie de mine jusqu'à leur affinage, leur revente Le groupe lance actuellement une augmentation de ... Lire la suite

  • Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en baisse
    information fournie par AFP 18.05.2026 09:08 

    Les marchés boursiers européens ont ouvert en baisse lundi, dans un contexte d'inquiétude en l'absence de progrès dans les discussions pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient, qui provoque une flambée des taux d'intérêt de la dette des Etats. Vers 7H05 GMT, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
110,12 +3,31%
CAC 40
7 870,64 -1,03%
NANOBIOTIX
42,86 -2,19%
INNATE PHARMA
1,928 +10,80%
SOITEC
148,5 +0,30%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank