 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 231,50
-0,56%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ryanair présente son programme pour Amman cet hiver
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 17:10

Ryanair a annoncé un programme pour Amman cet hiver, offrant plus de 300 000 sièges sur 18 lignes - connectant la Jordanie à 12 pays européens, dont l'Autriche, la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne.

Ryanair s'engage à jouer un rôle clé dans le développement du tourisme en Jordanie en proposant les tarifs aériens les plus bas d'Europe.

La compagnie va augmenter le trafic de +360 % pour atteindre 3 millions de sièges annuels, exploiter 50 liaisons directes entre les villes européennes et la Jordanie, lancer de nouveaux vols vers l'aéroport de Marka (Amman) et maintenir des vols toute l'année vers Aqaba.

Le CEO de Ryanair, Eddie Wilson, a déclaré : 'Avec 84 vols hebdomadaires sur 18 lignes vers 12 pays européens tels que l'Autriche, la Belgique, la France, l'Allemagne et l'Espagne, l'investissement de Ryanair garantira que la Jordanie reste une destination touristique clé cet hiver, en offrant une connectivité améliorée, un tourisme accru et une croissance économique'.

Valeurs associées

RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank