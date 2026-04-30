Ryanair ferme sa base de Berlin, les syndicats grincent des dents
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 15:26
Le syndicat des pilotes allemands, Vereinigung Cockpit (VC), a vivement critiqué la décision de Ryanair de fermer sa base berlinoise, y voyant surtout un lien direct avec les tensions sociales récentes. Cette fermeture n'est pas sans conséquences : quelque 100 pilotes sont concernés et confrontés à une forte incertitude quant à leur avenir, assure VC.
"Le différend intervient après un conflit sur les plannings, l'employeur ayant tenté d'imposer un rythme de travail 5/3, finalement retoqué par la justice au profit du modèle 5/4. Peu après cette décision judiciaire, la fermeture du site a été annoncée", explique en substance un communiqué transmis à la presse par les pilotes.
"Ce lien temporel soulève des questions importantes", ajoute Andreas Pinheiro, président de la VC, qui juge les justifications économiques "peu crédibles" et dénonce une pression exercée sur les salariés.
VC estime en effet que cette décision vise surtout à affaiblir la représentation du personnel, la base berlinoise étant la seule dotée d'un comité d'entreprise. Il appelle Ryanair à renoncer à ce projet et les autorités à renforcer le cadre social du secteur.
Le titre Ryanair progresse de 1,4% aujourd'hui mais affiche un repli de l'ordre de 24% depuis le début de l'année dans un contexte de flambée des prix des carburants.
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