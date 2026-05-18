Ryanair affiche un bénéfice en forte hausse mais reste prudente pour l'été

La compagnie aérienne irlandaise (-2,59%) a publié un bénéfice après impôts de 2,26 milliards d'euros pour son exercice clos fin mars, contre 1,61 milliard d'euros un an plus tôt, dépassant légèrement le consensus des analystes fixé à 2,20 milliards d'euros.

Ce résultat exclut une provision exceptionnelle de 85 millions d'euros liée à une amende infligée en décembre par l'autorité italienne de la concurrence, que la compagnie conteste et espère voir annulée en appel.

La première compagnie aérienne européenne en nombre de passagers a par ailleurs assuré ne pas craindre de pénurie de kérosène en Europe cet été, malgré les tensions sur le marché pétrolier. Ryanair avertit toutefois que des prix du pétrole durablement élevés pourraient peser sur sa rentabilité.

Le groupe, qui anticipait jusqu'ici une légère hausse des prix des billets pendant la saison estivale, estime désormais que les tarifs devraient rester stables. Les prix ont déjà reculé d'environ 5% entre avril et juin et montrent une "tendance globalement stable" pour la période juillet-septembre.

Ryanair indique avoir sécurisé 80% de ses besoins en carburant pour l'exercice en cours à un prix moyen de 67 dollars le baril. Malgré cette couverture, la compagnie estime que ses coûts unitaires pourraient progresser d'environ 5% si les cours du pétrole restaient durablement élevés.