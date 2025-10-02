 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 051,92
+1,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ryanair a transporté 19,4 millions de passagers en septembre (+2%)
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 10:30

Ryanair annonce avoir transporté 19,4 millions de passagers au cours du mois de septembre, un chiffre en hausse de 2% par rapport à septembre 2024, avec un taux de remplissage de 94%, stable par rapport à la même période un an plus tôt.

La compagnie indique avoir opéré un total de 107 000 vols au cours du mois.

Entre septembre 2024 et septembre 2025, Ryanair a transporté 203,9 millions de passagers (+5% par rapport à la même période un an plus tôt) avec un taux de remplissage stable de 94 %.

Valeurs associées

RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank