Ryanair a transporté 13,8 millions de passagers en novembre (+6%)
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 12:10
La compagnie précise avoir opéré un total de 78 000 vols au cours du mois.
Entre novembre 2024 et novembre 2025, Ryanair a transporté 205,7 millions de passagers (+5% par rapport à la même période un an plus tôt) avec un taux de remplissage stable de 94%.
Valeurs associées
|1 942,250 GBX
|LSE
|0,00%
A lire aussi
-
TotalEnergies a déclaré mardi que les partenaires de son projet de gaz naturel liquéfié (GNL) au Mozambique apporteront des fonds propres supplémentaires, après la perte la veille du soutien des agences de crédit britannique et néerlandaise UK Export Finance (UKEF) ... Lire la suite
-
Un groupe de dix banques européennes, dont ING, UniCredit et BNP Paribas, ont créé une nouvelle société pour lancer une "stablecoin" adossée à l'euro, dans l'espoir de contrer la domination des États-Unis dans le domaine des paiements numériques. Le directeur général ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Tesla, actions liées aux cryptomonnaies, Starbucks) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,05% pour le ... Lire la suite
-
JO 2026: Les skieurs et snowboardeurs russes et biélorusses peuvent participer aux épreuves qualificatives, dit le TAS
Les athlètes russes et biélorusses doivent être autorisés à participer aux compétitions organisées par la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS) s'ils répondent aux critères du Comité international olympique (CIO) concernant les athlètes individuels ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer