Ryanair a transporté 12,7 millions de passagers en janvier ( 2%)
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 10:46
La compagnie précise avoir opéré un total de 73 000 vols au cours du mois.
Entre janvier 2025 et janvier 2026, Ryanair a transporté 206,9 millions de passagers ( 5% par rapport à la même période un an plus tôt) avec un taux de remplissage stable de 94%.
Valeurs associées
|1 942,250 GBX
|LSE
|0,00%
A lire aussi
-
Au procès pour viols du fils de la princesse de Norvège, une victime présumée suspecte avoir été droguée
Une victime présumée de Marius Borg Høiby s'est dite mercredi convaincue "à 100%" d'avoir été droguée avant, selon l'accusation, d'être violée par le fils de la princesse héritière de Norvège dans un domaine royal en 2018. Né d'une relation antérieure au mariage ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,29% pour le Dow Jones .DJI , de 0,13% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et inchangée pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR ... Lire la suite
-
Des bombardements israéliens ont fait mercredi 17 morts selon la Défense civile de Gaza, dans une nouvelle violation du fragile cessez-le-feu, pendant que le poste frontalier de Rafah avec l'Egypte reste entrouvert sous de très strictes conditions. La Défense civile ... Lire la suite
-
L'inflation a ralenti en janvier dans la zone euro, s'affichant à 1,7% sur un an, selon la première estimation mensuelle publiée mercredi par Eurostat. Ce chiffre est conforme aux attentes des économistes sondés par Factset et Bloomberg. En décembre, le taux d'inflation ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer