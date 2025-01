Ryanair: a ajouté des vols entre Shannon et La Rochelle information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 16:44









(CercleFinance.com) - Ryanair a ajouté aujourd'hui des vols supplémentaires de Shannon à La Rochelle avant le match très attendu de l'European Rugby Champions Cup entre le Munster et La Rochelle.



Le match aura lieu au Stade Marcel-Deflandre le samedi 5 avril.



Jade Kirwan, responsable de la communication de Ryanair, a déclaré : ' Ryanair a de bonnes nouvelles pour les fans de rugby du Munster qui souhaitent s'imprégner de l'atmosphère du match très attendu de l'European Rugby Champions Cup contre La Rochelle au Stade Marcel-Deflandre le samedi 5 avril, avec l'ajout de vols Ryanair supplémentaires entre Shannon et La Rochelle ce samedi (5 avril) et dimanche (6 avril).





