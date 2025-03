RWE: signe un contrat d'achat d'électricité avec Telehouse information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 15:51









(CercleFinance.com) - RWE annonce la signature d'un contrat d'achat d'électricité (PPA) de 10 ans avec Telehouse International Corporation of Europe.



Dans le cadre de cet accord, RWE fournira une grande partie de l'énergie renouvelable utilisée sur le campus londonien de Telehouse à Docklands jusqu'à la fin de 2035.



L'électricité sera fournie par le parc éolien offshore London Array situé près de la Tamise.



Olaf Lubenow, responsable de Commodity Solutions UK, Europe du Nord et du Sud, chez RWE Supply & Trading, a déclaré : ' Ce contrat d'achat d'électricité garantit à Telehouse et à ses clients un accès fiable à une électricité propre et renouvelable, offrant ainsi une certitude quant à la robustesse de l'approvisionnement'.





Valeurs associées RWE 32,540 EUR XETRA +1,09%