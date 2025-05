RWE: réalise un nouveau parcs solaires en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 17:33









(CercleFinance.com) - RWE annonce la construction de plusieurs parcs solaires d'une capacité totale de 86,5 mégawatts crête (74,6 MWac) le long d'une autoroute (A44n) en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.



Avec environ 141 000 modules solaires, ils produiront suffisamment d'électricité pour alimenter l'équivalent de 27 700 foyers allemands en électricité.



Les nouveaux panneaux photovoltaïques devraient commencer à fournir de l'électricité à partir de la fin de l'année.



Au total, RWE exploite sept parcs solaires dans la région rhénane, dont quatre avec leurs propres unités de stockage par batterie intégrées. D'autres projets photovoltaïques dans la région sont en cours de planification, indique le groupe.



Katja Wünschel, DG de RWE Renewables Europe et Australie : ' Ces projets bénéficient non seulement de processus d'approbation plus rapides, mais dans la plupart des cas, ils bénéficient également d'un niveau d'acceptation beaucoup plus élevé par le public. Nos nouvelles centrales solaires le long de l'A44n pourraient ainsi servir de modèle pour d'autres projets dans la région et au-delà'.





