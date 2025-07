RWE: mise en service de la ferme solaire de Langford information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 14:21









(CercleFinance.com) - RWE annonce avoir officiellement mis en service la ferme solaire de Langford dans le Devon. Il s'agit du premier projet solaire de l'entreprise au Royaume-Uni à entrer en service.



D'une puissance de 35 mégawatts (AC) (1), le site solaire devrait générer environ 49 500 mégawattheures d'électricité par an, soit suffisamment pour répondre aux besoins annuels d'environ 15 000 foyers britanniques.



Langford est l'un des 11 projets solaires en construction par RWE en Angleterre, totalisant près de 530 mégawatts (MW) (AC) et 105 MW (AC) de stockage par batterie.



Au cours de sa durée de vie prévue de 40 ans, la ferme solaire serait capable d'économiser plus de 25 000 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent des émissions annuelles de plus de 15 500 voitures.



Katja Wünschel, DG de RWE Renewables Europe et Australie : ' Cette réalisation renforce notre engagement à soutenir la transition énergétique, l'énergie solaire jouant un rôle central dans la fourniture d'une énergie sûre, durable et abordable pour l'avenir'.





Valeurs associées RWE 35,980 EUR XETRA -0,19%