RWE lance la construction du parc éolien terrestre de Serra Giannina en Italie

RWE a débuté la construction du parc éolien terrestre de Serra Giannina, situé sur le territoire de la commune de Potenza, en Basilicat

Ce projet aura une capacité installée de 42 mégawatts (MW). Six éoliennes, d'une capacité unitaire de sept MW, pourront fournir suffisamment d'électricité pour alimenter environ 39 000 foyers italiens à partir de 2027.

Outre Serra Giannina, RWE construit trois autres grands parcs éoliens terrestres en Italie : Serra Palino (47 MW) dans les Pouilles, Venusia (45 MW) en Basilicate et le parc éolien d'Alas (66 MW) en Sardaigne.

RWE exploite actuellement 17 parcs éoliens terrestres et une centrale solaire en Italie, pour une capacité installée totale de 589 MW - soit l'équivalent de la consommation de plus de 500 000 foyers italiens.

Sopna Sury, DG de RWE Renewables Europe & Australie : " Grâce à Serra Giannina, nous disposons désormais de 200 mégawatts de capacité éolienne terrestre en construction en Italie. C'est un chiffre impressionnant qui souligne notre volonté de poursuivre notre croissance en Italie et de soutenir la transition énergétique du pays."