RWE: lance des projets éoliens offshore avec NBIM

(CercleFinance.com) - RWE annonce avoir réalisé avec Norges Bank Investment Management des projets éoliens offshore au large des côtes allemandes et danoises.



Norges Bank Investment Management (NBIM) a finalisé l'acquisition d'une participation de 49 % dans les projets éoliens Nordseecluster (1,6 gigawatt) et Thor (1,1 gigawatt).



RWE détient une participation de 51 %. Le groupe reste en charge de la construction et de l'exploitation.



Le Nordseecluster, situé à environ 50 km au nord de l'île de Juist, est construit en deux phases : pour la première phase, Nordseecluster A de 660 mégawatts (MW), la mise en service complète est prévue pour 2027.



Pour la deuxième phase, Nordseecluster B de 900 MW, la mise en service complète est prévue pour 2029. Au total, Nordseecluster produira suffisamment d'électricité verte pour alimenter l'équivalent de 1,6 million de foyers allemands.



Le parc éolien de Thor est le plus grand parc éolien offshore du Danemark à ce jour et est situé à environ 22 km au large de la côte ouest du Jutland. La mise en service complète est prévue pour 2027. Avec une capacité totale de 1 080 MW, elle sera en mesure de produire suffisamment d'électricité pour alimenter plus d'un million de foyers danois.





