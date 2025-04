RWE: feu vert pour le parc éolien offshore Rampion 2 information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 15:40









(CercleFinance.com) - Le gouvernement britannique a donné son feu vert au projet de parc éolien offshore Rampion 2 qui est en cours de développement au large de la côte du Sussex.



Une fois opérationnel, Rampion 2 sera capable d'alimenter l'équivalent de plus d'un million de foyers britanniques. Rampion 2 devrait compter jusqu'à 90 éoliennes et fondations au large des côtes du Sussex.



Des câbles sous-marins achemineront l'électricité jusqu'à la côte. Un câble souterrain conduira l'électricité vers une nouvelle sous-station à Oakendene, près de Cowfold, avant de se connecter finalement au réseau de transmission à Bolney, dans le Mid Sussex, indique le groupe.



RWE exploite déjà 10 parcs éoliens offshore au Royaume-Uni. En incluant les trois projets éoliens offshore de Norfolk et le projet Rampion 2, RWE développe neuf projets éoliens offshore au Royaume-Uni, représentant une capacité de production totale d'environ 10,5 GW.





