RWE: étape importante pour le parc éolien offshore de Sofia information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 16:25









(CercleFinance.com) - RWE annonce des avancées significatives dans la construction de son parc éolien offshore de Sofia de 1,4 gigawatt (GW), situé sur le Dogger Bank, au large de la côte est du Royaume-Uni.



Le projet a déjà franchi plusieurs étapes importantes dans la construction de fondations, de systèmes électriques terrestres et offshore au cours des derniers mois.



Le groupe se prépare maintenant à l'installation de la première turbine prévue dans les semaines à venir, ainsi qu'à la première production d'électricité dans le réseau plus tard cette année.



Sven Utermöhlen, DG de RWE Offshore Wind a déclaré: ' Sofia est le plus grand projet de construction offshore de RWE à l'échelle mondiale et reste sur la bonne voie et dans les limites du budget pour produire la première électricité cette année'.



'Avec une mise en service prévue en 2026, Sofia apportera une contribution majeure à la réalisation de l'objectif Clean Power 2030 du Royaume-Uni, capable d'alimenter l'équivalent de plus de 1,2 million de foyers' rajoute le groupe.





Valeurs associées RWE 32,420 EUR XETRA +0,71%