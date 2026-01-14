RWE et KKR s'associent pour un investissement de 15 milliards de dollars dans l'éolien britannique
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 10:34
La société d'investissement mondiale KKR et l'énergéticien RWE annoncent la création d'une coentreprise à parts égales pour développer les projets éoliens en mer Norfolk Vanguard East et Norfolk Vanguard West.
Cet accord industriel prévoit une capacité de génération combinée d'environ 3 gigawatts (GW), soit l'équivalent de la consommation de 3 millions de foyers britanniques.
L'investissement total, incluant les frais de développement et les dépenses d'investissement, s'élève à plus de 15 milliards de dollars.
Les deux parcs, situés au large de la côte d'East Anglia, devraient être opérationnels respectivement en 2029 et 2030.
Vincent Policard, co-responsable des infrastructures européennes chez KKR, souligne que cet investissement "réaffirme notre conviction dans l'importance à long terme des énergies renouvelables britanniques". RWE, deuxième acteur mondial du secteur, apportera son expertise technique tandis que KKR mobilisera ses capacités de financement d'infrastructures complexes pour soutenir les objectifs nationaux de décarbonation.
RWE progresse de 2,8% ce matin à Francfort.
