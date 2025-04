RWE: débute la construction du parc éolien de Thor information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 15:01









(CercleFinance.com) - RWE annonce l'installation de la première fondation du parc éolien offshore de Thor de 1,1 gigawatt (GW) en mer du Nord danoise. La première des 72 fondations monopieux a été installée avec succès.



Les monopieux ont été expédiés du terminal de transport d'Eemshaven, aux Pays-Bas, au chantier de construction de Thor dans la mer du Nord danoise, situé à environ 22 kilomètres au large de la côte ouest du Jutland.



Les monopieux mesurent environ 100 mètres de long et pèsent jusqu'à 1 500 tonnes chacun. 'C'est à peu près l'équivalent du poids de 1 000 petites voitures' indique le groupe.



Thor sera en mesure en 2027 de fournir suffisamment d'énergie renouvelable pour alimenter l'équivalent de plus d'un million de foyers danois.



Sven Utermöhlen, DG de RWE Offshore Wind : ' Avec Thor, nous construisons le plus grand parc éolien offshore du Danemark à ce jour. L'installation du premier monopieu est un moment hautement symbolique et une grande réalisation pour toute l'équipe de RWE après des années de planification et de préparation'.





Valeurs associées RWE 33,940 EUR XETRA -0,73%