RWE: agrandit son parc éolien à Wiedenfelder Höhe information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 11:15









(CercleFinance.com) - RWE annonce ce matin l'agrandissement de son parc éolien de Bergheim Wiedenfelder Höhe, situé sur les terres de la mine à ciel ouvert de Fortuna-Garsdorf en Allemagne.



Le parc éolien existant, qui a été mis en service en 2017 et comprend quatre éoliennes (13,2 mégawatts), sera complété par trois turbines d'une puissance totale de 17,1 mégawatts (MW).



La mise en service des centrales est prévue pour la mi-2026. Une fois terminées, les nouvelles installations seront en mesure de fournir de l'électricité verte à environ 8 500 ménages. Le parc éolien de Wiedenfelder Höhe pourra alimenter environ 16 000 ménages au total.



Katja Wünschel, DG de RWE Renewables Europe et Australie : ' La région du lignite rhénan est idéale pour l'énergie éolienne. Les nouvelles installations de la Wiedenfelder Höhe à Bergheim devraient générer un chiffre d'affaires annuel allant jusqu'à 60 000 E'.





Valeurs associées RWE 36,080 EUR XETRA +0,08%