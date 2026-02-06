RWE a signé un accord d'achat d'électricité avec le supermarché Lidl
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 12:23
L'accord porte sur la fourniture annuelle d'électricité de 100 gigawattheures (GWh). Cela représente un peu plus de 15 % des besoins nationaux en électricité de Lidl GB.
L'électricité sera produite par le parc éolien offshore Gwynt y Môr de RWE, situé en mer d'Irlande. Composé de 160 éoliennes d'une capacité totale de 576 mégawatts, le parc éolien a été mis en service en 2015.
Au printemps 2023, les divisions allemandes du groupe Schwarz, Lidl et Kaufland, ont signé un PPA à long terme avec RWE. De 2028 à 2038, RWE fournira environ 250 GWh d'électricité verte par an aux entreprises depuis son parc éolien offshore allemand Kaskasi en mer du Nord.
En tant que membre du groupe Schwarz, Lidl est l'un des principaux distributeurs alimentaires d'Europe. L'entreprise exploite actuellement environ 12 600 magasins et plus de 230 centres logistiques et entrepôts dans 31 pays, employant plus de 382 400 personnes dans le monde.
Valeurs associées
|53,160 EUR
|XETRA
|+1,30%
