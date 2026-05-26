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RWE a remporté un contrat pour un projet éolien en Australie
information fournie par Zonebourse 26/05/2026 à 17:09

RWE a remporté un contrat CIS pour son projet éolien terrestre de Theodore, d'une capacité de 1,1 gigawatt (GW), situé dans le centre du Queensland.

L'investissement total pour la réalisation du parc éolien terrestre de Theodore s'élève à 3 milliards de dollars australiens.

Le site proposé pour le parc éolien de Theodore se situe à environ 22 kilomètres à l'est de la ville de Theodore, à 50 kilomètres au sud-ouest de Biloela et à 150 kilomètres au sud-ouest de Gladstone.

Le projet de 1,1 GW comprendrait un parc éolien avec jusqu'à 170 turbines et une installation de stockage par batteries. Il produirait suffisamment d'électricité pour alimenter environ 500 000 foyers du Queensland.

Sopna Sury, DG de RWE Renewables Europe & Australie : " Theodore est idéalement positionné pour créer de la valeur à long terme, contribuant ainsi à la sécurité énergétique et à la fourniture d'une électricité stable et abordable dans le Queensland."

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