RWE: a reçu une approbation pour un parc éolien

(CercleFinance.com) - RWE annonce que le projet éolien terrestre Theodore de 1 gigawatt a reçu l'approbation de la planification de l'État par le gouvernement du Queensland.



Le projet, proposé près de Theodore dans le Banana Shire dans le centre du Queensland, a reçu l'approbation de la demande de développement (DA) de l'Agence d'évaluation et de référence de l'État du Queensland en Australie.



Le parc est situé à environ 22 kilomètres à l'est de Theodore et à 50 kilomètres au sud-ouest de Biloela. Il devrait comporter jusqu'à 170 turbines et un système de stockage d'énergie par batterie.



La centrale derait produire suffisamment d'électricité pour alimenter environ 500 000 foyers du Queensland.



Daniel Belton, PDG de RWE Renewables Australia : ' Alors que nous nous préparons à commencer la construction en 2026, nous sommes impatients de continuer à travailler avec Powerlink et le gouvernement du Queensland sur l'infrastructure nécessaire pour faire de ce projet un succès. Nous restons déterminés à collaborer avec la communauté, le gouvernement, les propriétaires traditionnels et d'autres parties prenantes pour donner vie à ce projet'.





