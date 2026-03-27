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RWE a reçu le feu vert pour un nouveau parc éolien offshore en mer du Nord allemande
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 11:54

L'Office fédéral maritime et hydrographique allemand (BSH) a accordé le permis de construire pour Nordseecluster B (comprenant NC 3 et NC 4). Cela permet à RWE de mettre en oeuvre la deuxième phase de son projet Nordseecluster d'une capacité de 1,6 gigawatt.

Nordseecluster est en construction à 46 kilomètres au nord de l'île allemande de Borkum et à 50 kilomètres au nord de l'île allemande de Juist.

La première phase, déjà en construction, aura une capacité totale de 660 mégawatts (MW). Les travaux d'installation des 44 éoliennes devraient débuter cet été. Nordseecluster A sera entièrement raccordé au réseau début 2027.

Avec la deuxième phase d'extension - Nordseecluster B - une capacité supplémentaire de 900 MW sera ajoutée.

L'installation des fondations devrait débuter l'année prochaine, suivie de celle des 60 éoliennes en 2028. La mise en service commerciale de Nordseecluster B est prévue début 2029.

Ensemble, les parcs éoliens de Nordseecluster produiront environ 6,5 térawattheures d'électricité propre par an.

Tobias Keitel, directeur technique de RWE Offshore Wind, a déclaré : " Notre portefeuille comprend déjà six parcs éoliens offshore situés au large des côtes allemandes. Avec Nordseecluster, nous poursuivons notre développement dans le domaine de l'énergie éolienne offshore. C'est une évolution positive tant pour la transition énergétique en Allemagne que pour RWE. "

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