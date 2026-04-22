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RWE a prolongé son partenariat stratégique avec ZITON
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 15:50

RWE a prolongé son partenariat stratégique avec ZITON, un fournisseur spécialisé en opérations et services de maintenance pour les navires de levage pour l'éolien offshore, de trois années supplémentaires.

ZITON continuera ainsi à fournir à l'activité éolienne offshore de RWE des navires jack-up à partir de 2027. L'accord à long terme couvre les navires, les services de levage et auxiliaires.

La prolongation de l'accord, initialement signé en 2023, renforcera encore l'exploitation du portefeuille éolien offshore existant et en croissance de RWE au Royaume-Uni et en Europe continentale.

Thomas Michel, directeur des opérations RWE Offshore Wind : " En prolongeant notre partenariat stratégique, nous renforcerons encore la flexibilité et l'efficacité, réduirons les temps de réponse et minimiserons les pertes de revenus sur l'ensemble de notre portefeuille - tout en renforçant nos solides performances en matière de sécurité. "

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