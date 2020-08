Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Russie-Navalny survivra à son "empoisonnement", dit l'un de ses soutiens Reuters • 23/08/2020 à 22:51









FRANCFORT, 23 août (Reuters) - L'opposant russe Alexeï Navalny, actuellement soigné dans un hôpital allemand après avoir été victime d'un empoisonnement selon ses partisans, va survivre, a déclaré l'un de ses soutiens, Jaka Bizilj, au tabloïd allemand Bild. "Navalny survivra à une attaque empoisonnée, mais il sera dans l'incapacité d'agir en tant qu'homme politique pendant des mois", a déclaré Jaka Bizilj, créateur de la fondation Cinéma pour la Paix, qui a affrété l'avion médicalisé ayant transporté Navalny entre la Sibérie et l'Allemagne. Opposant de longue date du président russe Vladimir Poutine et militant anti-corruption, Alexeï Navalny avait été pris de vives douleurs dans un avion après avoir bu du thé que ses proches soupçonnent d'avoir été empoisonné. (Christoph Steitz, version française Elizabeth Pineau)

