Russie: Deux ports suspendent leurs exportations de brut après des attaques de drones, selon des sources

Des pétroliers naviguent dans la baie de Nakhodka, près de la ville portuaire de Nakhodka

Les ports ‌russes de Primorsk et d'Oust-Louga, sur la mer Baltique, ​principaux points d'exportation de pétrole du pays, ont suspendu leurs livraisons de brut et de carburant depuis dimanche ​à la suite d'attaques de drones, ont rapporté lundi à Reuters ​deux sources du secteur.

L'armée ukrainienne, ⁠de son côté, a confirmé, sur la messagerie ‌Telegram, avoir frappé un terminal pétrolier à Primorsk, ainsi qu'une raffinerie de pétrole dans la ​ville d'Oufa, dans ‌la région de Bachkirie.

Cette limitation des capacités ⁠des ports russes pourrait exacerber les craintes d'une pénurie mondiale d'or noir liée à la fermeture par Téhéran ⁠du détroit ‌d'Ormuz en représailles aux frappes menées par ⁠les Etats-Unis et Israël contre l'Iran.

Le gouverneur de ‌la région de Leningrad, Alexander Drozdenko, a déclaré ⁠que plusieurs dépôts de carburant à Primorsk ⁠avaient été incendiés ‌par des frappes de drones, mais n'a pas fait ​aucune mention d'une suspension ‌des exportations de pétrole.

On ne sait pas dans l'immédiat si le port ​d'Oust-Louga a subi des dégâts.

Le groupe russe Transneft, qui exploite ces deux ports, n'a pas ⁠répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.

Primorsk dispose d'une capacité d'exportation de plus d'un million de barils de pétrole brut par jour (bpj, tandis qu'Oust-Louga traite environ 700.000 bpj.

(Reportage Reuters; version française Claude Chendjou, édité par ​Benoit Van Overstraeten)