Russell Investments : les valorisations des obligations d’État sont attractives

(AOF) - Dans ses perspectives pour le deuxième trimestre, Russell Investments surpondère les obligations d’État américaines. Compte tenu de rendements toujours bien supérieurs à l’inflation attendue, il juge attractives les valorisations des obligations d’État. Le gestionnaire d’actifs préfère surpondérer les obligations d’État américaines, estimant que le segment à cinq ans de la courbe des taux offre une valorisation particulièrement intéressante. Il pense également que la courbe pourrait à nouveau se pentifier en cas de baisses de taux plus agressives au cours des prochaines années.

