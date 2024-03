Russell Investments : l'optimisme de cette année pourrait se révéler excessif

(AOF) - Les stratèges d'investissements Russell Investments pensent que l'optimisme à propos de l'atterrissage en douceur de l’économie américaine peut produire de nouveaux gains sur les marchés actions à court terme, mais ils préviennent que les risques d'un ralentissement économique plus marqué plus tard dans l'année sont élevés. "Tout comme le pessimisme des investisseurs l'année dernière était exagéré, nous craignons que l'optimisme de cette année ne se révèle excessif." a déclaré Andrew Pease, responsable de la stratégie d'investissement du gestionnaire d'actifs.

En grattant sous la surface, Russell Investments constate également que le marché du travail américain se refroidit, avec des offres d'emploi en baisse d'environ 25% à la mi-mars 2024 par rapport à leur pic de début 2022, et des signes que les ménages à faible revenu sont soumis à des tensions. En outre, les taux de défaillance sur les cartes de crédit et les prêts automobiles sont supérieurs aux niveaux d'avant la pandémie. Dans le secteur des entreprises, les taux de défaillance des prêts à haut rendement augmentent et les impayés dans l'immobilier commercial continuent de croître.

Andrew Pease note que cet optimisme relatif ne s'est pas limité aux États-Unis, puisque d'autres économies développées, notamment l'Europe et le Japon, ont surpris à la hausse. L'Europe a bénéficié de la baisse des prix du gaz naturel, de la reprise de l'activité manufacturière et d'une reprise de la croissance des prêts bancaires, tandis que le Japon a dépassé les attentes en termes d'activité économique et de croissance des bénéfices des entreprises.

Le Royaume-Uni, cependant, fait figure d'exception à ce sentiment positif en raison d'une activité économique en demi-teinte et d'une baisse des niveaux d'inflation plus lente que dans les autres économies développées.