Russell Investments est neutre sur les actions

(AOF) - Dans ses perspectives pour le deuxième trimestre, Russell Investments affiche un positionnement neutre sur les actions. Les perspectives des marchés actions lui apparaissent limitées par des multiples de valorisation élevés, des prévisions de croissance des bénéfices optimistes et un sentiment de surachat. Si les marchés actions développés non américains témoignent toujours d’une forte décote par rapport aux actions américaines, le gestionnaire d’actifs pense toutefois qu’il existe une grande incertitude quant à la capacité de ces marchés à faire mieux en matière de bénéfices.

