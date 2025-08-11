 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Rumble envisage une offre de près de 1,2 milliard de dollars pour le groupe allemand Northern Data, spécialisé dans l'IA en nuage
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 05:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails à partir du paragraphe 2)

La plateforme vidéo américaine Rumble

RUM.O envisage une offre potentielle d'environ 1,17 milliard de dollars (1 milliard d'euros) pour le groupe allemand Northern Data AG NB2.DE , selon des déclarations séparées des entreprises et des calculs de Reuters.

Rumble, également fournisseur de services cloud, a déclaré qu'un accord intégrerait les activités de Northern Data en matière de centres de données et de cloud GPU, avec un nombre important de GPU Nvidia, dans les opérations existantes de Rumble.

Rumble envisage d'offrir 2,319 actions pour chaque action de Northern Data, ont indiqué les deux entreprises.

L'échange valorise Northern Data à environ 18,3 dollars par action (environ 15,69 euros par action), d'après les calculs de Reuters. Cela représente une décote d'environ 32% par rapport à la dernière clôture de l'action de la société allemande.

Rumble a déclaré que son offre supposait que l'unité Peak Mining de Northern Data serait cédée avant la finalisation de l'opération.

Tether, l'actionnaire majoritaire de Northern Data, a exprimé son soutien à la transaction, selon les déclarations. Toutefois, les entreprises ont déclaré qu'il n'y avait aucune certitude que les discussions aboutissent à une offre formelle pour le groupe allemand.

(1 euro = 1,1664)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

