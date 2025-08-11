 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 769,50
+0,31%
Indices
Chiffres-clés

Rumble envisage une offre de près de 1,2 milliard de dollars pour l'entreprise allemande Northern Data, spécialisée dans les services cloud d'intelligence artificielle
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 06:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 2)

Le fournisseur américain de plateformes vidéo et de services cloud Rumble RUM.O envisage une offre d'environ 1,17 milliard de dollars (1 milliard d'euros) pour le groupe allemand Northern Data NB2.DE , spécialisé dans les services cloud d'intelligence artificielle, selon les déclarations des deux entreprises.

Rumble a déclaré dimanche qu'un accord lui donnerait le contrôle de l'activité cloud riche en GPU de Northern Data, Taiga, et de sa branche de centre de données à grande échelle, Ardent, avec des plans pour intégrer les deux dans ses propres opérations.

L'unité Taiga détient un stock important de puces GPU Nvidia, dont environ 20 480 H100 et plus de 2 000 H200.

Northern Data a déclaré lundi que son conseil d'administration évaluait l'offre potentielle de Rumble et était ouvert à d'autres discussions.

Rumble envisage d'offrir 2,319 actions pour chaque action Northern Data, ont indiqué les deux sociétés.

L'offre proposée valorise Northern Data à environ 18,3 dollars par action, selon les calculs de Reuters, et représente une décote d'environ 32% par rapport au dernier cours de clôture de la société allemande à Francfort.

Reuters a calculé que la valeur totale potentielle de l'opération s'élevait à environ 1,17 milliard de dollars.

Dans les conditions actuelles, les actionnaires de Northern Data détiendraient environ 33,3 % des actions de Rumble.

Les deux entreprises ont déclaré qu'une offre finale, si elle est faite, devrait être plus élevée.

La plateforme Stablecoin Tether, actionnaire majoritaire de Northern Data, a exprimé son soutien à la transaction, selon les déclarations.

L'offre potentielle suppose que l'unité de minage de cryptomonnaies de Northern Data sera cédée avant la réalisation de l'opération, et que le produit de la vente sera utilisé pour réduire le prêt existant accordé par Tether à Northern Data.

"Après la conclusion de la transaction potentielle, Tether deviendrait un client important de Rumble, avec un engagement pluriannuel d'achat de GPU", a déclaré Rumble.

Cependant, les entreprises ont déclaré qu'il n'y avait aucune certitude que les discussions aboutissent à une offre formelle pour le groupe allemand.

(1 euro = 1,1664)

Fusions / Acquisitions
IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

NORTHERN DATA
23,020 EUR XETRA 0,00%
NVIDIA
182,7000 USD NASDAQ +1,07%
RUMBLE RG-A
7,8800 USD NASDAQ -2,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

