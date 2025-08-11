 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Rumble augmente après avoir examiné une offre pour l'entreprise allemande Northern Data
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 10:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août -

** Les actions de la plateforme vidéo américaine et du fournisseur de services en nuage Rumble RUM.O augmentent de 6,4 % à 8,3 $ avant le marché ** La société envisage une offre d'environ 1,17 milliard de dollars (1 milliard d'euros) pour le groupe allemand Northern Data NB2.DE , selon les déclarations des deux sociétés

** Un accord donnerait à RUM le contrôle de l'activité cloud riche en GPU de Northern Data, Taiga, et de son centre de données à grande échelle, Ardent, avec des plans pour intégrer les deux dans ses opérations

** Depuis le début de l'année, RUM a baissé de 39,5 %

Valeurs associées

NORTHERN DATA
19,890 EUR XETRA -13,60%
RUMBLE RG-A
7,8800 USD NASDAQ -2,11%
