Rumble augmente après avoir examiné une offre pour l'entreprise allemande Northern Data

11 août -

** Les actions de la plateforme vidéo américaine et du fournisseur de services en nuage Rumble RUM.O augmentent de 6,4 % à 8,3 $ avant le marché ** La société envisage une offre d'environ 1,17 milliard de dollars (1 milliard d'euros) pour le groupe allemand Northern Data NB2.DE , selon les déclarations des deux sociétés

** Un accord donnerait à RUM le contrôle de l'activité cloud riche en GPU de Northern Data, Taiga, et de son centre de données à grande échelle, Ardent, avec des plans pour intégrer les deux dans ses opérations

** Depuis le début de l'année, RUM a baissé de 39,5 %