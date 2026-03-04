Ruemmler, l'avocat principal de Goldman Sachs, doit témoigner sur les liens avec Epstein

L'avocate principale de Goldman Sachs

GS.N , Kathryn Ruemmler, témoignera devant la commission de surveillance de la Chambre des représentants des États-Unis, a déclaré son porte-parole mardi, après avoir démissionné en raison de ses liens avec l'ancien délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

Des documents récemment publiés par le ministère américain de la justice montrent que Mme Ruemmler a accepté des cadeaux de M. Epstein et l'a conseillé sur la manière de répondre aux demandes des médias concernant ses crimes.

"Mme Ruemmler se réjouit de l'occasion qui lui est donnée de comparaître devant la commission", a déclaré la porte-parole, Jennifer Connelly, dans un communiqué.

"Elle n'a rien fait de mal et n'avait pas connaissance d'une quelconque activité criminelle en cours de la part de cet homme

Mme Ruemmler était avocate spécialisée dans la défense pénale à l'époque où elle a eu des contacts avec M. Epstein et partageait un client avec lui, a ajouté Mme Connelly.

En février, David Solomon, directeur général de Goldman Sachs, a déclaré que Mme Ruemmler avait démissionné de son poste de directrice juridique. Dans une déclaration séparée, Mme Ruemmler a indiqué qu'elle quitterait l'entreprise en juin.

Le départ de Mme Ruemmler, qui figurait parmi les plus hauts dirigeants de la firme de Wall Street, est la sortie la plus médiatisée du secteur bancaire après la dernière publication par le DoJ des documents relatifs à l'affaire Epstein.