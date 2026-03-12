 Aller au contenu principal
Rubrik progresse dans les échanges prolongés après des résultats et des prévisions optimistes
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 22:56

12 mars - ** Les actions de Rubrik RBRK.N ont augmenté d'environ 3% après la cloche jeudi, la société de logiciels ayant publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et des prévisions optimistes

** La société a battu les attentes de Wall Street à la fois pour le bénéfice par action ajusté et le chiffre d'affaires du 4ème trimestre

** RBRK a également donné des prévisions pour le 1er trimestre supérieures aux attentes

** Au cours de la séance régulière, l'action a chuté de 6,1 % à 54,02 $

** À la clôture, RBRK a baissé de 29,4% depuis le début de l'année, contre une baisse de 2,5% pour le S&P 500 .SPX .

