Rubis: lancement d'un programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Rubis indique que son collège de la gérance a décidé de lancer un programme de rachat d'actions et a désigné un prestataire de services d'investissement indépendant chargé d'exécuter ce programme.



Les actions acquises seront conservées afin d'être cédées à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe et/ou des sociétés qui lui sont liées dans le cadre d'une opération d'actionnariat salarié réservée aux adhérents à un plan d'épargne d'entreprise.



La période de rachat débutera ce 21 janvier et s'achèvera au plus tard le 11 février pour un nombre maximal de 400.000 actions et avec un prix maximal d'achat de 50 euros (hors frais et commissions) par action, soit pour un montant maximal de 20 millions d'euros.





