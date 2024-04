Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rubis: finalise un accord avec I Squared Capital information fournie par Cercle Finance • 10/04/2024 à 18:17









(CercleFinance.com) - Rubis annonce la finalisation de la cession de sa participation de 55 % dans la JV Rubis Terminal à I Squared Capital.



Cet accord fait suite à la consultation des instances représentatives du personnel et la délivrance d'un avis favorable par le comité social et économique de Rubis Terminal.



L'opération reste soumise aux autorisations réglementaires habituelles, y compris celles des autorités de la concurrence et des comités d'investissements étrangers.



La clôture de l'opération est prévue pour mi-2024.





Valeurs associées RUBIS Euronext Paris -0.47%