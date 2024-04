Rubis finalise la cession des 55% de sa participation dans Rubis Terminal

(AOF) - Rubis annonce que les négociations exclusives ouvertes avec I Squared Capital concernant la cession de sa participation de 55% dans la JV Rubis Terminal ont abouti à un accord définitif aux conditions financières annoncées le 13 mars dernier. Cet accord fait suite à la consultation des instances représentatives du personnel et la délivrance d'un avis favorable par le comité social et économique de Rubis Terminal. L'opération reste soumise aux autorisations réglementaires habituelles, y compris celles des autorités de la concurrence et des comités d'investissements étrangers.

La clôture de l'opération est prévue pour mi-2024.

"Le prix de vente net pour la part de 55% détenue par Rubis s'élèverait à 375 millions d'euros versés sous la forme d'un paiement de 125 millions d'euros au closing de l'opération, suivi par trois versements de montant identique sur les trois années suivantes", avait indiqué Rubis le 13 mars.

