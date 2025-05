Rubis: croissance de 2% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Rubis affiche un chiffre d'affaires de près de 1,7 milliard d'euros au titre des trois premiers mois de 2025, en croissance de 2% à la fois dans ses activités retail & marketing (1,42 milliard d'euros) et support & services (266 millions).



'Nos activités de distribution d'énergie ont enregistré une forte croissance dans toutes les régions, tandis que Photosol a respecté ses objectifs', précise la gérante Clarisse Gobin-Swiecznik, qui pointe pourtant un 'environnement mondial difficile'.



'Soutenu par la force et le potentiel de croissance de ses diverses activités', Rubis confirme sa prévision pour 2025 d'un EBITDA entre 710 et 760 millions d'euros (en supposant un impact de l'IAS 29 - hyperinflation inchangé par rapport à 2024).





Valeurs associées RUBIS 28,620 EUR Euronext Paris -0,49%