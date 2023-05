Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rubis: augmentation de capital pour salariés réalisée information fournie par Cercle Finance • 31/05/2023 à 09:30









(CercleFinance.com) - Rubis annonce qu'à l'issue de la souscription, 517 salariés, soit près de 48,2% des salariés éligibles, ont souscrit à l'augmentation de capital qui leur était réservée, à hauteur de près de 4,2 millions d'euros.



Ainsi, 241.606 actions nouvelles (soit 0,23% des actions en circulation) ont été émises le 23 mai, portant le nombre total des actions composant son capital social à 103.195.172. Ces actions nouvelles portent jouissance à compter du 1er janvier 2023.



Pour rappel, le prix de souscription avait été fixé à 17,04 euros et la période de souscription s'est étendue du 20 mars au 7 avril. Les fonds investis par l'intermédiaire du FCPE Rubis Avenir seront disponibles après une période de blocage de cinq ans sauf déblocage anticipé.





