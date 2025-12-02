RTX obtient un contrat de maintien en service de 1,6 milliard de dollars pour les moteurs F135

(Ajoute des détails du communiqué de presse, ainsi que des informations générales)

RTX RTX.N a déclaré mardi avoir obtenu un contrat de maintenance de 1,6 milliard de dollars pour ses moteurs F135, qui équipent les variantes des avions de combat F-35 de Lockheed Martin.

Le contrat comprend la maintenance et la réparation au niveau du dépôt, le soutien technique, ainsi que le réapprovisionnement en pièces détachées pour les clients américains et internationaux.

Pratt & Whitney, le motoriste de RTX, a livré à ce jour plus de 1 300 moteurs F135 aux États-Unis et à 20 autres pays alliés.

En août, RTX a reçu un contrat de 2,8 milliards de dollars pour la production de moteurs F135.