RTX obtient un contrat de 1,6 milliard de dollars pour ses moteurs

RTX RTX.N a déclaré mardi avoir obtenu un contrat de 1,6 milliard de dollars pour ses moteurs F135, qui équipent les trois variantes de l'avion de combat F-35 Lightning II.