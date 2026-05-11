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RTX équipera les futures frégates australiennes en systèmes SeaRAM
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 15:50

Le groupe de défense américain fournira à l'Australie des systèmes de défense rapprochée SeaRAM destinés aux nouvelles frégates Mogami modernisées du programme Sea3000.

RTX annonce que sa filiale Raytheon a été sélectionnée par Mitsubishi Heavy Industries (MHI) pour fournir des systèmes de défense navale SeaRAM dans le cadre du programme australien Sea3000. Ce programme prévoit le remplacement des frégates Anzac par 11 frégates Mogami modernisées.

Le contrat couvre la fourniture de lanceurs SeaRAM, de véhicules d'essais Blast Test Vehicles ainsi que de services techniques pour l'installation et les tests des systèmes sur les trois premiers navires construits au Japon par MHI.

SeaRAM combine le système Phalanx Close In Weapon System (CIWS), destiné à la défense rapprochée, et le missile Rolling Airframe Missile (RAM) afin d'assurer une protection autonome contre les missiles de croisière et autres menaces aériennes avancées.

Barbara Borganovi, présidente de Naval Power chez Raytheon, a déclaré que le système permettait "d'étendre la portée défensive d'un navire au-delà des capacités traditionnelles des systèmes de défense rapprochée".

Les travaux seront réalisés à Louisville, dans le Kentucky, avec des premières livraisons attendues fin 2028.

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