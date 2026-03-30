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RTL propose des concessions pour accélérer l'approbation de l'accord avec Sky Deutschland
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 10:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails) par Foo Yun Chee

Le radiodiffuseur européen RTL

AUDK.LU a proposé de résoudre les problèmes de concurrence liés à l'acquisition de Sky Deutschland, ont déclaré lundi les régulateurs de la concurrence de l'UE, cherchant à obtenir une approbation rapide de l'opération. L'opération aiderait RTL, détenu majoritairement par le groupe de médias allemand Bertelsmann BTGGg.F , à concurrencer les poids lourds américains Netflix NFLX.O , Disney DIS.N et Amazon Prime AMZN.O en Allemagne. Des sources ont déclaré à Reuters la semaine dernière que RTL était sur le point de faire des concessions.

L'acquisition de Sky Deutschland donnerait à RTL un accès local aux droits sportifs premium de Sky, notamment la Bundesliga et la Premier League de football ainsi que la Formule 1. Elle donnerait également accès au service de diffusion en continu WOW de Sky.

"Nous pouvons confirmer que les parties ont soumis des engagements. Le délai provisoire pour que la Commission prenne une décision est maintenant le 22 avril", a déclaré un porte-parole de la Commission européenne dans un courriel, sans divulguer les détails des mesures correctives.

Reuters n'a pas pu joindre un porte-parole de RTL pour un commentaire immédiat. La semaine dernière, des personnes ayant une connaissance directe du dossier ont déclaré à Reuters que RTL pourrait proposer de confier à des tiers la vente de publicité afin de répondre aux préoccupations en matière de concurrence. RTL possède 52 chaînes de télévision, six services de streaming et 40 stations de radio en Allemagne, en France, en Hongrie et au Luxembourg.

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