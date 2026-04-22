RTL obtient l'autorisation inconditionnelle de l'UE en matière d'ententes et d'abus de position dominante pour l'acquisition de Sky Deutschland

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee et Klaus Lauer

Le radiodiffuseur européen RTL AUDK.LU a obtenu l'autorisation inconditionnelle de l'UE pour l'acquisition de Sky Deutschland, mercredi, après que les régulateurs ont déclaré que l'opération ne poserait pas de problèmes de concurrence en Europe.

L'opération donnerait à RTL, qui appartient majoritairement au groupe de médias allemand Bertelsmann BTGGg.F , un accès local aux droits sportifs de premier ordre de Sky, notamment la Bundesliga et la Premier League, la Formule 1, ainsi qu'au service de diffusion en continu WOW de Sky.

La combinaison de deux des plus importantes offres médiatiques européennes en matière de sport et de divertissement aiderait RTL à mieux concurrencer les poids lourds américains que sont Netflix NFLX.O , Disney DIS.N et Amazon Prime

AMZN.O en Allemagne.

La Commission européenne, qui joue le rôle de gendarme de la concurrence dans l'UE, a déclaré que les mesures correctives proposées par RTL le mois dernier, notamment l'externalisation de la vente de publicité à des tiers, n'étaient pas nécessaires.

"Nous avons examiné attentivement cette opération et n'avons finalement trouvé aucune preuve que cette acquisition puisse poser des problèmes de concurrence", a déclaré Teresa Ribera, cheffe de la concurrence de l'UE, dans un communiqué.

"L'opération permettra à des groupes de médias européens bien établis de consolider leur position à un moment où le secteur se transforme et où ils sont confrontés à une pression croissante de la part des plateformes mondiales de diffusion en continu", a-t-elle ajouté.

Reuters a rapporté le mois dernier que l'opération obtiendrait rapidement l'approbation de l'UE en matière de concurrence.

Teresa Ribera est en train de remanier les règles de l'UE en matière de fusions afin de permettre aux entreprises européennes de s'agrandir lorsque c'est possible, de manière à pouvoir concurrencer leurs rivales américaines et chinoises.