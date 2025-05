RTL Group: vise un CA d'environ 6,45 MdsE sur l'année 2025 information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 10:35









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a baissé de 2,0 % à 1 292 millions d'euros au 1er trimestre 2025 (1 318 millions d'euros au 1er trimestre 2024). Le chiffre d'affaires a baissé de 5,6 % sur une base organique.



Le groupe a enregistré une baisse des revenus de contenu de Fremantle et une baisse des revenus publicitaires télévisés en partie compensée par la hausse des revenus de streaming, explique le groupe.



Le chiffre d'affaires publicitaire total est resté stable à 685 millions d'euros (contre 685 millions d'euros au 1er trimestre 2024), dont 507 millions d'euros de revenus publicitaires TV (contre 528 millions d'euros).



RTL Group s'attend à ce que son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2025 atteigne environ 6,45 milliards d'euros, principalement en raison de la hausse significative des revenus de streaming et des effets de portefeuille.



RTL Group vise également un EBITA ajusté pour 2025 d'environ 780 millions d'euros, principalement en raison de la baisse des pertes de démarrage des start-ups de streaming.





Valeurs associées RTL GROUP 32,950 EUR XETRA +2,49%